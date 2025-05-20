مــوعد مباراة الاتحاد ضد القادسية نهائي كأس الملك والقنـوات الناقلة.. نهائــي منتظـر

تترقب جماهير الكرة السعودية والعربية مواجهة نارية في نهائي أغلى البطولات المحلية، الاتحاد ضد القادسية نهائي كأس الملك، الذي يجمع بين عملاق جدة نادي الاتحاد والطامح للإنجاز التاريخي نادي القادسية. لقاء يحمل في طياته الكثير من الإثارة والندية، حيث يسعى الاتحاد لتعزيز خزائنه بلقب جديد، بينما يطمح القادسية لصناعة المجد والعودة من الباب الكبير إلى ساحة الألقاب. ومع اقتراب صافرة البداية، يتزايد البحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة، في واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة هذا الموسم.

الاتحاد ضد القادسية نهائي كأس الملك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، حيث يسعى الفريقان للتتويج بأغلى البطولات المحلية.

التاريخ: الجمعة، 30 مايو 2025

الوقت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة

القنوات الناقلة

ستُبث المباراة حصريًا عبر شبكة SSC الرياضية السعودية بجودة HD، مع استوديو تحليلي يبدأ قبل المباراة بساعة.

لمحة عن الفريقين

الاتحاد: يسعى لتحقيق لقبه العاشر في كأس الملك، بقيادة النجم كريم بنزيما، بعد مشوار قوي في البطولة.

القادسية: يأمل في تحقيق مفاجأة والتتويج باللقب، مستندًا إلى أداء مميز في الأدوار السابقة.

المتابعة عبر الإنترنت

يمكن متابعة الاتحاد ضد القادسية نهائي كأس الملك عبر تطبيق “شاهد” بجودة SD مجانًا داخل السعودية، أو بجودة HD عبر “شاهد VIP” للمشتركين.

تعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق الكرة السعودية للاستمتاع بنهائي مثير يجمع بين التاريخ والطموح.

تشكيلة الاتحاد المتوقعه