adm.rdd.edu.iq رابط استمارة التقديم على الدراسات العليا في الجامعات العراقية 2025-2026 الجامعات المشاركة

رابط استمارة التقديم على الدراسات العليا في الجامعات العراقية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026، حيث يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على درجة الماجستيرو الدكتوراه، أو الدبلوم العالي تقديم طلباتهم عن طريق النظام الإلكتروني المخصص، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل عملية التقديم عبر الإنترنت، مما يضمن تحقيق المزيد من الشفافية والمساواة بين المتقدمين وفقا للضوابط والشروط التي أعلنت عنها.

شروط التقديم للدراسات العليا في العراق 2025-2026

تتطلب عملية التقديم على الدراسات العليا الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي، وتشمل الشروط التالية:

الحد الأدنى للعمر هو 45 عام، ويتم استثناء المتقدمين لبعض برامج الدبلوم العالي.

معدل تراكمي لا يقل عن 65% لدراسات الماجستير والدكتوراه، مع بعض التعديلات لبعض التخصصات العلمية والطبية.

تقديم إثبات خدمة وظيفية للموظفين الراغبين بالتقديم على الدراسات العليا مع تأكيد مرور سنتين على الأقل في الخدمة.

إجراء مقابلة شخصية لتقييم الإمكانيات الأكاديمية والاستعداد العلمي.

اجتياز الامتحان التنافسي الموحد للحصول على القبول النهائي في أي من البرامج المتاحة.

منع خريجي الكليات التربوية المفتوحة من التقديم في هذا العام.

كما أن هناك استثناءات متاحة فيما يتعلق بشروط المعدل والعمر للتخصصات التي تعاني من نقص حاد في كوادرها مثل بعض المجالات الطبية والهندسية.

رابط استمارة التقديم على الدراسات العليا في الجامعات العراقية

أصبح التقديم على الدراسات العليا في العراق لعام 2025-2026 إلكترونيًا بالكامل ويجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية لضمان نجاح عملية التقديم:

زيارة الموقع الرسمي لنظام التقديم عبر الرابط التالي: https://adm.rdd.edu.iq.

قراءة الإرشادات والتعليمات التي تُوضح آلية التقديم والمواعيد المطلوبة بتمعن.

الوصول إلى الاستمارة الإلكترونية وملء البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم الكامل، المؤهل الدراسي، والجامعة المتخرج منها.

إرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل شهادة التخرج، كشف الدرجات الرسمي، تأييد الوظيفة (إن وجد)، والبطاقة الوطنية أو جواز السفر.

اختيار الجامعة والتخصص المطلوب من التخصصات المتاحة بناءً على رغبتك.

إرسال الطلب إلكترونيًا والاحتفاظ بنسخة من الإيصال لضمان توثيق الطلب بشكل صحيح.

بعد اكتمال الخطوات السابقة، سيتم مراجعة الطلبات من قِبل لجان مختصة قبل إشعار القبول النهائي للمتقدمين.

المستندات المطلوبة عند التقديم للدراسات العليا

يجب على المتقدمين توفير كافة المستندات المطلوبة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني لضمان قبوله، وتشمل المتطلبات الرئيسية ما يلي:

نسخة مصدقة من شهادة البكالوريوس أو المؤهل السابق مع كشف درجات مفصّل وموقّع.

تأييد وظيفي للموظفين الحاليين يشير إلى سنوات الخدمة الوظيفية.

بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمتقدمين من خارج العراق.

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

من الضروري التأكد من أن جميع الوثائق تمت مراجعتها ورفعها بصيغة PDF على المنصة، لأن الإهمال قد يؤدي إلى استبعاد الطلب من القبول النهائي.

الجامعات المشاركة في برامج الدراسات العليا