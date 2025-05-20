“أجمل أغاني الأطفال” تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد بجودة عالية على جميع الأقمار الصناعية

عند التحدث عن قنوات الأطفال تأتي قناة طيور الجنة في المقدمة باعتبارها واحدة من أشهر القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال من خلال البرامج القصيرة والأغاني التي تعرض على شاشتها على مدار اليوم وهذا المحتوى يقدمه مجموعة من الأطفال بطريقة بسيطة مناسبة لجمهور الصغار من المشاهدين، تعرف في هذا المقال على تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة جميع برامجها والأغاني.

أغاني قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة على شاشتها العديد من الأغاني المميزة على مدار اليوم ويحبها جميع الأطفال ومن بينها ما يلي:

أقبل قمرك.

سنو عم يطلع.

شاور شاور.

الحيوانات.

السلام عليكم.

على البانيو.

صار عنا بيبي.

بنوتة.

حميدو.

تردد قناة طيور الجنة 2025 نايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات الجديدة للتردد وهو:

تردد القناة: 11272.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عرب سات

يتم تغيير التردد الخاص بالقناة باستمرار للحصول على جودة عالية في الصوت والصورة ويمكن استقبال القناة على عرب سات من خلال إدخال بيانات التردد الجديد وهو:

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية: