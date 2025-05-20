جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي.. توزيع الدرجات جميع المواد

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة وأن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني قاموا بإصدار جداول الامتحانات أمام الطلبة والطالبات في المرحلة الإعدادية، تزامنًا مع بدايتها التي توافق يوم السبت 31 من شهر مايو 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

بناءً على ما تم الكشف عنه حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الأول داخل الغربية وغيرها من المحافظات الأخرى، فجاءت كما على النحو الأتي:-

يوم السبت 31 مايو مادتين اللغة العربية والإملاء.

بينما يوم الأحد 1 يونيو 2025 مادة اللغة الأجنبية.

مادة الهندسة تكون يوم الأحد من الساعة 11:15 ص – 1:30 م.

بالإضافة إلى أن يوم الإثنين 2 يونيو مادة الدراسات الاجتماعية، وكذلك مادة التربية الفنية التي تكون الساعة 11:15 ص – 1:30 م.

نظير أن يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

أما عن يوم الأربعاء 4 يونيو يوافق مادتي العلوم والكمبيوتر الساعة 11:30 ص – 12:30 م.

ما هو توزيع درجات المواد الأساسية؟

أما عن توزيع درجات المواد الأساسية الخاصة بمرحلة الثالث الاعدادي الدور الأول، وذلك بعد مناقشات تمت بين وزارة التربية والتعليم ومختلف المديريات على مستوى المحافظات، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقونة من درجات، وعليه جاء كما يلي:-