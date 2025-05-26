“بنــك في جيبــك” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين مــن Banking of Khartoum من الداخل والخارج بسهولة

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم هو ما يود معرفته المواطنين داخل وخارج السودان، حيث يعد هذا البنك من البنوك القليلة في السودان التي واكبت العصر الرقمي ووفرت خدمات إلكترونية تسهل حياتك، ليس بنك تقليدي بل هو بنك في جيبك، ويقدم البنك تطبيق MBOK وهو اختصار لـ Mobile Banking of Khartoum يعني بنكك في الموبايل، من خلال هذا التطبيق يمكنك أن تدير كل شؤونك البنكية وأنت جالس في البيت أو في المكتب أو حتى في المواصلات.

فتح حساب بنك الخرطوم

الشروط الأساسية لفتح الحساب:

أن تكون سوداني الجنسية أو مقيما بشكل قانوني

امتلاك رقم وطني

ألا يقل العمر عن 18 عاما

تقديم المستندات المطلوبة وهي:

صورة من البطاقة الشخصية أو الجواز إثبات سكن من فاتورة مياه أو كهرباء رقم الهاتف المسجل باسمك

طريقة تفعيل الحساب عبر تطبيق MBOK

اتبع الخطوات التالي لتتمكن من فتح حساب بنك الخرطوم كالتالي:

أولا تحميل التطبيق من المتجر المناسب افتح التطبيق بعد التحميل ثم اختر تسجيل مستخدم جديد أدخل رقم هاتفك المرتبط بالحساب ثم إدخال رقم الحساب وتأكيد الهوية سيطلب منك إدخال الرقم الوطني لتأكيد الهوية وربطه بالحساب. ستصلك رسالة تحتوي على رمز تحقق، أدخله في المكان المخصص لإكمال التسجيل.

مميزات فتح حساب ببنك الخرطوم