Here كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي من موقع وزارة التربية ونتائجنا 2025 بالرقم الامتحاني فور ظهورها

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي تؤدي للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج سوف تصدر تدريجيا في المحافظات.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي من موقع وزارة التربية

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية استعلام الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يتم توفير هذه النتائج بكل سهولة في شكل ملفات PDF حسب المحافظة، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

او التوجه إلى موقع نتائجنا.

الدخول إلى قسم النتائج.

اختيار الصف السادس الابتدائي.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

النقر على زر “إظهار النتيجة”.

بمجرد اتباع هذه الخطوات يمكنك تحميل ملف النتيجة الخاص بمحافظتك والاحتفاظ به للاطلاع عليه في أي وقت.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 في العراق

أشارت مصادر أن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول للعام الدراسي 2025 من المفترض أن يتم الإعلان عنها بشكل كامل في الأسبوع الأول من شهر يونيو، حيث تتم حاليا عمليات التصحيح والتدقيق لضمان دقة النتائج، أن النتائج يتم رفعها بشكل إلكتروني عبر المواقع الرسمية، مما يتيح لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع عليها دون الحاجة إلى زيارة المدارس.

ومن المتوقع أن تستمر عملية رفع النتائج لبقية المحافظات تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، حيث تعمل فرق التصحيح على مراجعة الدفاتر الامتحانية بدقة عالية قبل المصادقة عليها ونشرها رسميًا، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب وتوفير الوقت والجهد لديهم من أجل تمام الأمر بكل سهولة ويسر وبدون اي صعوبات عن طيب كتابة الرقم الامتحاني.