رابط رسمـي.. نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول عموم العراق بالرقم الامتحاني.. فور ظهورها

تعد نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق مرحلة حاسمة في المسيرة التعليمية للطلاب حيث تحدد انتقالهم إلى مرحلة التعليم المتوسط، لذلك تولي وزارة التربية العراقية أهمية كبيرة لتوفير النتائج بدقة وفي الوقت المناسب، فيما يلي سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الدور الأول لعام 2025، وفي حال واجهت صعوبة في الوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت، يمكن التوجه إلى المدرسة لاستلام النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد إكمال أعمال التصحيح والتدقيق في مختلف المحافظات لضمان حصول كل طالب على درجته الصحيحة وعدم تعرض الطلاب للظلم.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 عبر موقع نتائجنا

موقع نتائجنا هو منصة إلكترونية موثوقة توفر نتائج الامتحانات بصيغة PDF، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لنتائجنا أو نتيجة نت.

ثم اجتياز التحقق الأمني بالنقر على أنا لست روبوت.

ثم قم باختيار قسم نتائج السادس الابتدائي.

الخطوة التالية قم بتحديد العام الدراسي 2025 والدور الأول.

ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يجب تحميل ملف PDF الخاص بالمديرية.

أخيرا فتح الملف والبحث عن اسم المدرسة والطالب للاطلاع على الدرجات، وينصح بالاحتفاظ بنسخة إلكترونية أو مطبوعة من النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة خاصة عند التقديم للمرحلة المتوسطة.

نتائج السادس الابتدائي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

يمكن أيضًا الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية: