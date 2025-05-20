“ثبت الآن بأعلى جودة” تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات والعرب سات لمتابعة الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أهم القنوات التي يتابعها الجمهور في الوطن العربي وقد حققت شعبية كبيرة منذ بدء طرحها وذلك لأنها تنقل عدد من المسلسلات التركية التاريخية ومنها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس التي تعرض مترجمة إلى اللغة العربية مساء يوم الخميس من كل أسبوع.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك من خلال الترددات الآتية:

يكون تردد الخاص بالقناة 12645.

معدل الاستقطاب من خلال أفقي.

القمر الصناعي يتم ضبطه نايل سات.

أما معدل الترميز يكون عبر 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ هو 5/6.

تردد قناة الفجر 2025 على عرب سات

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك عبر كتابة البيانات الآتية في جهاز الريسيفر:

يكون تردد الخاص بالقناة 11034.

معدل الاستقطاب من خلال أفقي.

القمر الصناعي يتم ضبطه نايل سات.

أما معدل الترميز يكون عبر 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ هو 3/4.

خطوات تثبيت قناة الفجر على التلفاز

يوجد بعض من الخطوات التي تساعدك في تثبيت القناة على جهاز التلفاز الخاص بك، وتمثلت أبرزها لتكون على النحو الآتي: