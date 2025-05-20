موعد وقفة عرفات 2025/1446 حســب الحسابات الفلكية.. اعرف ميعاد اول ايام ذو الحج

سواء كنت تعتمد الدولة على الحسابات الفلكية أو تنتظر الرؤية الشرعية، فإن موعد وقفة عرفات من الأيام المباركة التي يود المسلمين في جميع الدول معرفتها، ويعد شهر ذو الحجة من أعظم شهور السنة وبه مناسبات روحانية، وفرص لا تعوض لنيل الأجر، وإجابة على السؤال المهم لماذا ننتظر رؤية الهلال رغم وجود الحسابات؟ وذلك لأن الرؤية لها أصل شرعي في الأحاديث النبوية، لذلك تظل معتمدة حتى مع تقدم العلم، والعديد من الهيئات الدينية أصبحت تدمج الرؤية الشرعية مع البيانات الفلكية للوصول إلى قرارات أكثر دقة.

موعد وقفة عرفات 2025/1446

لمعرفة موعد بداية شهر ذو الحجة يجب معرفة التالي:

بناء على المعطيات الفلكية الدقيقة، غرة ذو الحجة لعام 1446هـ ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025م.

بعض الدول مثل السعودية تعتمد الحسابات الفلكية بشكل رسمي، بينما تفضل أخرى التحقق من الرؤية بالعين المجردة أو بالمناظير.

أما موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 1446/ 2025 كالتالي:

يصادف يوم عرفة يوم الخميس 5 يونيو 2025، أي في اليوم التاسع من ذو الحجة.

عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025م، وهو من أعظم المناسبات الدينية للمسلمين حول العالم.

هل سيختلف موعد عيد الأضحى 2025 بين الدول كعيد الفطر؟

من الممكن أن يختلف نظرا للتالي: