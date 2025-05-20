لولو الشطورة بتعلم الأطفال.. ثبت تردد قناة وناسة الجديد 2025 على كل الأقمار الصناعية

تبحث العديد من الأسر والبيوت التي لديها صغار، حيث إن القناة تقدم باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة التي طالما يعشقها الأطفال في مختلف الدول العربية، ويرغبون في تثبيتها على مختلف الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة على نايل سات

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، وتابع كل ما هو جديد ومميز في عالم الطفل والكرتون، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي: النايل سات.

ترددها يكون “11430”.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تردد قناة وناسة على عرب سات

ويمكنك تنزيل التردد الأخر لقناة وناسة أطفال، من أجل أن تستمر في متابعة كل المحتوى المقدم على القناة على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الحديث يكون 11390.

بينما معامل الترميز للقناة “27500”.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ للقناة “6/5”.

خطوات تثبيت قناة وناسة

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات فعليك اتباع ما يأتي:-