المعتمد .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل الشعب علمي وأدبي (جديد وقديم) ومدارس التكنولوجيا والمتفوقين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل الشعب حيث أيام قليل تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مختلف الإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية، حيث بدأ الطلبة والطالبات في البحث عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل الشعب العلمية والأدبية ضمن استعدادات استقبال فترة الامتحانات، إذ بدأ الطلاب في تحضيرات امتحانات نهاية العام من خلال متابعة المراجعات النهائية لمختلف المواد المقررة، والحصول على ارقام الجلوس للتعرف على اللجان الامتحانية، وفيما يلي ننقل لكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وفقا للجدول المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر ان تبدا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 من يونيو 2025 بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى مباشرة، وتستمر فترة الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 10 من يوليو 2025، وتسري هذه المواعيد على مختلف الشعب (علمي علوم – علمي رياضية – أدبي).

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لضمان مرور فترة الامتحانات بالشكل المطلوب، كما شددت الوزارة على مسؤولي الإدارات التعليمية بضرورة تفقد الأوضاع داخل اللجان والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم

ننقل لكم من خلال هذه الفقرة جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لشعبة علمي علوم، والذي جاء كما يلي:

التاريخ المادة 15 يونيو التربية الدينية + الوطنية 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية 22 يونيو اللغة العربية 26 يونيو الفيزياء 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى 3 يوليو الكيمياء 10 يوليو الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة

اما عن طلاب شعبة علمي رياضة، فقد جاء جدول امتحانات نهاية العام الدراسي الخاص بهم كما يلي:

التاريخ المادة 15 يونيو التربية الدينية + الوطنية 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية 22 يونيو اللغة العربية 26 يونيو الفيزياء 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى 3 يوليو الكيمياء 6 يوليو الرياضيات البحتة 10 يوليو الرياضيات التطبيقية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 أدبي

بالإضافة إلى جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، والذي جاء كما يلي:

التاريخ المادة 15 يونيو التربية الدينية + الوطنية 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية 22 يونيو اللغة العربية 26 يونيو التاريخ 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى 3 يوليو الجغرافيا 10 يوليو الإحصاء

طريقة الاستعلام عن ارقام الجلوس 2025 للثانوية العامة

من المقرر ان تبدا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع الجاري او الأسبوع لمقبل بحد اقصى، ويمكن للطلاب استخراجها إلكترونيا بكل سهولة من الموقع الرسمي للوزارة التعليمية باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب على نحو الخطوات التالية: