استقبل تردد قناة MBC مصر الجديد على نايل سات واستمتع بأقوى البرامج والمسلسلات بجودة عالية

يتزايد البحث يوميًا عن تردد قناة MBC مصر نظرًا لما تقدمه من محتوى متنوع يناسب مختلف أفراد الأسرة، حيث تعتبر من القنوات الرائدة في الساحة الإعلامية العربية، تقدم القناة مزيجًا مميزًا من البرامج الترفيهية، الاجتماعية، والمسلسلات الحصرية التي تلقى اهتمام المشاهدين في مصر والوطن العربي، لذا، نوضح لكم فيما يلي أحدث تردد للقناة، وطريقة تنزيله بسهولة على أجهزة الريسيفر.

نبذة عن قناة MBC مصر:

انطلقت قناة MBC مصر كواحدة من شبكات مجموعة MBC الشهيرة، بهدف تقديم محتوى مصري موجه خصيصًا للمشاهد المحلي والعربي، تُعرض عبر شاشتها باقة من أقوى البرامج مثل “الحكاية” و”صاحب السعادة”، إلى جانب عروض مسرح مصر والمسلسلات الرمضانية والأفلام العربية الحديثة، القناة تحرص دائمًا على التنوع والتجديد لجذب جمهورها العريض.

تردد قناة MBC مصر على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 12015

12015 الاستقطاب: رأسي (V)

رأسي (V) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تنزيل قناة MBC مصر:

من الريموت، اضغط على زر “Menu” للدخول إلى إعدادات الريسيفر. اختر “تركيب” أو “Installation”. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد السابق مع باقي البيانات بشكل صحيح. اضغط على “بحث” أو “Search”، ثم انتظر حتى ينتهي البحث. بعد الانتهاء، ستجد القناة ضمن قائمة القنوات الجديدة.

قناة MBC مصر تستمر في تقديم محتوى يواكب تطلعات الجمهور العربي من خلال برامجها المتجددة ومسلسلاتها الحصرية، إن كنت من محبي المتعة والتنوع، فاحرص على ضبط التردد الجديد للاستمتاع بمشاهدة واضحة وجودة بث ممتازة دون تقطيع.