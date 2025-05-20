“بهذا التوقيت على قناة ATV التركية” عرض مسلسل قيامة عثمان 192 الموسم السادس بعد التأجيل .. لا تفوتـك Kuruluş Osman

يهتم الكثير بالتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 192 الجزء السادس على قناة اي تي في التركية وذلك بعد الإعلان عن تأجيلها رسميا من الأسبوع الماضي بسبب إذاعة مباراة كأس تركيا في نفس توقيت إذاعة المسلسل، كما أنه من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة الكثير من المتعة والإثارة وفقا لما ظهر في الإعلان التشويقي، حيث ظهر تحرير تورغوت وكذلك تحديات وصراعات بين عثمان وأعدائه من التتار وكذلك مواجهات مع بعض من أفراد القبيلة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 192

حددت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان ميعاد عرض الحلقة المقبلة بعد تأجيلها رسميا، لتعرض يوم غدا الأربعاء الموافق 21 – 5 – 2025 وتعرض مدبلجة على الهواء من خلال قناة ATV التركية وتبدأ الساعة 8 بتوقيت تركيا، بينما تعرض بعد غدا الخميس 22 – 5 – 2025 وتعرض مترجمة إلى اللغة العربية من خلال قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الساعة 10 بتوقيت المملكة، فيما يمكن متابعة أحداث المسلسل من خلال منصتي قصة عشق ونور بلاي، وكذلك القناة الأردنية اليرموك، وأيضا قناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة ATV التركية لنقل أحداث مسلسل قيامة عثمان

يمكنكم ضبط تردد قناة ATV التركية لنقل أحداث الحلقة 192 من المسلسل التركي الموسم السادس ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات المقبلة عبر القمر الصناعي نايل سات بشكل صحيح في جهاز الريسيفر الخاص بك، وتمثلت عبر النقاط الآتية: