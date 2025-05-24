نقدم لكم تردد قناة كراميش 2025، التي زاد عليها اهتمام الملايين في الوطن العربي في الفترة الأخيرة نظراً لتقديم القناة عدد مميز من البرامج الترفيهية المخصصة للأطفال الصغار، إضافة إلى ذلك مجموعة متنوعة من الاناشيد الاسلامية والعربية التي تشد من اهتمام الكثيرين، لهذا اخذت القناة شهرة واسعة بفضل برامجها الجديدة، إضافة إلى ذلك جو المرح والسعادة التي تنشره القناة عند إذاعة حلقاتها المختلفة، لذا نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية تنزيل تردد قناة البديل بشكل سريع للغاية.

تردد قناة كراميش 2025 الجديد

قناة كراميش الجديدة تمثل طفرة كبيرة في القنوات المتخصصة في برامج الأطفال، حيث تبث القناة مجموعة كبيرة من حلقات الكرتون والاغاني المميزة والافلام المخصصة للأطفال، خاصة بعد التطويرات الجديدة التي جاءت لإزالة مشكلة التشويش على إشارة البث للقناة، لذا يمكنك عزيزي المشاهد تحميل احدث تردد للقناة كالتالي:

اختر القمر الصناعي نايل سات.

اكتب تردد القناة 11430.

حدد الاستقطاب العمودي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية تنزيل تردد قناة كراميش على العرب سات

حددت إدارة قناة كراميش الفضائية اخر تحديث للقناة بعد سلسلة التغييرات الأخيرة خاصة على تردد كراميش الفضائية على العرب سات، حيث يمكن للمتابعين تنزيل تردد كراميش كالتالي:

تحديد القمر الصناعي عرب سات.

أكتب معدل الترميز 27500.

حدد الاستقطاب عمودي.

أكتب التردد 11390.

جودة SD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يمكنكم تنزيل احدث ترر للقناة عن طريق الدخول على ايقونة الضبط ثم اختيار اضافة القناة ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة، الى هنا وصلنا معكم لختام شرح تردد قناة كراميش Karameesh الجديد بعد تحديث اشارة البث بجودة hd 2025.