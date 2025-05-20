موبايل Vivo V30 يحقق التوازن بين الأداء والمظهر بتقنيات حديثة تلبي احتياجات المستخدم العصري بكل سهولة

يأتي هاتف Vivo V30 ليكمل سلسلة هواتف فيفو التي تركز على تقديم تجربة استخدام مميزة في التصميم والتصوير مع الحفاظ على الأداء القوي، تصميمه اللامع وخفة وزنه يجعلان الهاتف مريحًا في الاستخدام اليومي، كما أن مواصفاته التقنية تجعله خيارًا مثاليًا لمن يريد هاتفًا يعتمد عليه في التصوير، الترفيه، والأداء اليومي السلس، الهاتف يجمع بين عناصر التصميم الجذاب والعتاد القوي في حزمة متوسطة السعر.

مواصفات هاتف Vivo V30:

شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز

معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت

تخزين داخلي 128 أو 256 جيجابايت

كاميرا خلفية مزدوجة: رئيسية 50 ميجابيكسل + زاوية عريضة 8 ميجابيكسل

كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحن سريع 80 واط

يعمل بنظام Android 14 بواجهة Funtouch OS

يدعم الجيل الخامس 5G

بصمة مدمجة أسفل الشاشة

مزايا هاتف Vivo V30:

شاشة AMOLED بألوان واقعية وسطوع قوي

كاميرا أمامية قوية مناسبة لعشاق السيلفي وصناع المحتوى

شحن فائق السرعة بقدرة 80 واط

تصميم نحيف وأنيق يناسب الاستخدام بيد واحدة

أداء ممتاز في المهام اليومية والتطبيقات الثقيلة

يدعم شبكات 5G لتجربة اتصال أسرع

تصوير ليلي متطور بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي

صوت نقي ومجسم بفضل تحسينات الصوت

واجهة سلسة مع أدوات تخصيص متعددة

يدعم تقنيات الحفاظ على حرارة الجهاز عند الضغط

عيوب Vivo V30:

لا يحتوي على منفذ سماعة 3.5 ملم

لا يدعم الشحن اللاسلكي

لا يوجد مقاومة رسمية للماء والغبار

لا يدعم توسيع الذاكرة الخارجية

الكاميرا الواسعة دقتها منخفضة مقارنة بالرئيسية.

هاتف Vivo V30 يجمع بين المظهر العصري والأداء القوي، ويقدم تجربة تصوير مثالية بفضل الكاميرا الأمامية الاستثنائية، مناسب للفئة التي تهتم بالمظهر والتقنية معًا، ويقدم قيمة عالية مقابل ما يدفعه المستخدم. رغم بعض العيوب البسيطة، إلا أن المزايا تجعله من الخيارات المرشحة بقوة في سوق الهواتف الذكية الحديثة.