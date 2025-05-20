رسميًا.. 2000 دينار مكافأة عيد الأضحى من شركة الحديد والصلب لجميع العاملين داخل ليبيا – الحق شوف حسابك

في خطوة تعكس التقدير الحقيقي للعاملين وتزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن صرف مكافأة مالية استثنائية لجميع موظفيها ويأتي هذا القرار في وقت يحتاج فيه الكثير من الأسر إلى دعم إضافي لتغطية احتياجات العيد، مما يجعل هذه المبادرة محط أنظار واهتمام العاملين في القطاعين العام والخاص

صرف مكافأة 2000 دينار لجميع موظفي الحديد والصلب

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن صرف مكافأة مالية قدرها 2000 دينار ليبي لجميع العاملين بالشركة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى وأكدت إدارة الشركة أن المكافأة ستُمنح لكافة الموظفين دون استثناء، بما في ذلك العمالة غير الوطنية من المسلمين، بشرط أن تكون أسرهم مقيمة معهم داخل الأراضي الليبية وتُعد هذه الخطوة تقديرًا مباشرًا للجهود التي يبذلها العاملون في المصنع، وتشجيعًا لهم قبل مناسبة دينية ينتظرها الجميع.

دعم اجتماعي شامل يعكس اهتمام الإدارة

إدارة الشركة شددت على أن هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين داخل المؤسسة كما يعكس هذا التحرك وجود إدارة فعّالة تدرك أهمية الحوافز المعنوية والمادية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

خاتمة: تأتي هذه المكافأة كمبادرة وطنية إيجابية تعزز روح الانتماء والرضا الوظيفي، وتؤكد على التزام شركة الحديد والصلب تجاه موظفيها من مختلف الفئات ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه القرارات في رفع الروح المعنوية وتحقيق بيئة عمل مستقرة وداعمة داخل المؤسسة.