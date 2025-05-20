نتائج السادس ابتدائي الدور الاول جميع محافظات العراق.. رابط مباشر الأن

نتائج السادس ابتدائي الدور الأول، هي من أكثر النتائج التي عليها بحث كبير في الفترة الحالية، تزامنًا مع اقتراب امتحانات المرحلة الابتدائية في جميع محافظات العراق، حتى أن وزارة التربية العراقية أطلقتها موقعها الرسمي وبعض المواقع الأخرى التي تُساعد الطلاب في معرفة نتائجهم واستخراج الدرجات التي تحصلوا عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى يتم عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الأول؟

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن أخر موعد لامتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول يوافق يوم 22 من شهر مايو 2025، بحيث تبدأ بعدها مراحل عمليات المراجعة والتصحيح التي تشمل كافة أوراق امتحانات الطلاب والطالبات، فيما أن بعدها تأتي عملية المراجعة النهائية التي تضمن حصول كل طالب على ما يستحقه في هذه المرحلة الدراسية، ليتم التصديق عليها من قبل وزير التربية والقيام برفعها عبر الموقع المعنية بعرض النتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

هناك بعض الطرق التي تُساعدك في الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-