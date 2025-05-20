بـ8000 جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب في شركات كبرى بوظائف متعددة ومجالات متنوعة

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للشباب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، وذلك بالتعاون مع واحدة من كبرى شركات تطوير المشروعات الدوائية بمدينة نصر، في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لمشكلة البطالة وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب من الجنسين في مختلف المجالات.

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بمرتبات مجزية

وتستهدف الوزارة من هذه المبادرة توفير وظائف برواتب تصل إلى 8000 جنيه، مع توفير بيئة عمل محفزة تضمن التطوير المهني والنمو الوظيفي للمتقدمين.

تفاصيل فرص العمل الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل

تضمنت قائمة فرص العمل الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل عددًا متنوعًا من الوظائف، تشمل عدة مجالات لتلبية احتياجات الشباب بمختلف مؤهلاتهم وخبراتهم:

80 وظيفة مساعد صيدلي

80 وظيفة في قسم المبيعات والتجميل يشترط مؤهل عالٍ سن المتقدم: من 23 إلى 34 عامًا خبرة لا تقل عن 6 أشهر الراتب: 6000 جنيه شهريًا

90 وظيفة في مجالي الأمن والنظافة مؤهل متوسط السن: من 22 إلى 39 عامًا بيئة عمل مستقرة ودخل شهري منتظم

50 وظيفة مندوب توصيل يشترط امتلاك دراجة بخارية الراتب: 8000 جنيه شهريًا مؤهل متوسط السن: من 22 إلى 39 عامًا



خطوات التقديم على فرص العمل من وزارة العمل

أوضحت وزارة العمل بخصوص فرص العمل الجديدة أن التقديم يتم من خلال الحضور المباشر أو التواصل عبر الهاتف لتحديد موعد المقابلة: