أطول عطلة في 2025 تبدأ خلال أيام.. الحكومة تكشف موعد إجازة عيد الأضحى رسميًا ..5 أيام راحة متواصلة تشمل الجميع من موظفين وطلاب وبنوك

تتجه أنظار المواطنين في مصر نحو موعد إجازة عيد الأضحى 2025، والتي تُعد من أطول الإجازات الرسمية في العام، حيث تترقب الأسر المصرية والعاملون في القطاعات المختلفة إعلان الحكومة الرسمي بشأن مواعيد عطلة عيد الأضحى، من أجل التخطيط للرحلات والسفر أو الاستمتاع بالراحة العائلية.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

وقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2025 رسميًا، والتي تمتد لخمسة أيام متتالية، ما يمنح المصريين فرصة مثالية لقضاء عطلة طويلة ومميزة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

وفقًا للجدول الصادر عن الحكومة، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 يوم الخميس 5 يونيو 2025، بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025 وتشمل هذه العطلة كافة العاملين في الدولة، سواء في الوزارات أو المصالح الحكومية أو البنوك أو المؤسسات التعليمية.

جدول إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

اليوم التاريخ المناسبة الخميس 5 يونيو 2025 وقفة عرفات الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى السبت 7 يونيو 2025 ثاني أيام عيد الأضحى الأحد 8 يونيو 2025 ثالث أيام عيد الأضحى الاثنين 9 يونيو 2025 رابع أيام عيد الأضحى

من يشملهم قرار إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر؟

تشمل إجازة عيد الأضحى 2025 جميع الفئات التالية:

موظفو الوزارات والمصالح الحكومية.

العاملون في الجهات الإدارية التابعة للدولة.

البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

الطلاب والمعلمون في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

بحسب التقديرات الفلكية، من المنتظر أن يكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويُسبق بوقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة من الجهات المعنية.