عودة نارية في كأس الرابطة المصرية اليوم 20 مايو.. مواجهتان حاسمتان لحجز بطاقات نصف النهائي

تعود منافسات كأس الرابطة المصرية مساء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، بإقامة مباراتين حاسمتين في إياب دور الثمانية من البطولة المعروفة إعلاميًا باسم “كأس عاصمة مصر”، وذلك بعد فترة توقف منذ مباريات الذهاب التي أقيمت يوم الخميس 24 إبريل الماضي.

مواجهات قوية في كأس الرابطة المصرية اليوم 20 مايو 2025

وتأتي مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم في توقيت مثالي للجماهير المتعطشة لمواجهات نارية، حيث يتصارع 4 فرق على انتزاع بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، في أجواء تنافسية مشتعلة.

موعد مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي في كأس الرابطة المصرية

تُقام أولى مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم بين فريقي طلائع الجيش والإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد جهاز الرياضة العسكري، وسط ترقب كبير من جمهور الفريقين بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

البطولة: كأس الرابطة المصرية

المرحلة: إياب دور الثمانية

الملعب: جهاز الرياضة العسكري

القناة الناقلة: ON SPORT 1

المعلق: مؤمن حسن

ويطمح كل من طلائع الجيش والإسماعيلي إلى حسم بطاقة التأهل في مباراة اليوم بعد تعادل الذهاب، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات في إطار بطولة كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس الرابطة المصرية

تتجه الأنظار أيضًا إلى لقاء البنك الأهلي ومودرن سبورت، الذي يُقام في نفس التوقيت، الساعة الثامنة مساءً، على استاد السلام، في ثاني مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز البنك الأهلي بنتيجة 2-0، ما يمنحه أفضلية واضحة، إلا أن مودرن سبورت يسعى لقلب المعادلة وتحقيق ريمونتادا تقوده إلى نصف النهائي.

البطولة: كأس الرابطة المصرية

المرحلة: إياب دور الثمانية

الملعب: استاد السلام

القناة الناقلة: ON SPORT 2

المعلق: محمد الكواليني

كأس الرابطة المصرية يشهد مواجهات حاسمة اليوم

تمثل مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم 20 مايو 2025 نقطة فاصلة في مشوار الفرق المشاركة، إذ يسعى كل نادٍ لتحقيق إنجاز بالتأهل إلى نصف النهائي من بطولة تمنح اللاعبين والجماهير فرصة لتحقيق إنجاز محلي مميز.

أبرز ما ينتظر الجماهير في مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم:

صراع قوي بين طلائع الجيش والإسماعيلي بعد تعادل الذهاب

اختبار صعب للبنك الأهلي للحفاظ على تقدمه أمام مودرن سبورت

أجواء جماهيرية مرتقبة في ملاعب القاهرة

تغطية حصرية عبر شبكة قنوات أون سبورت

كأس الرابطة المصرية يواصل تقديم إثارة محلية خالصة، ومباريات اليوم ستكون فاصلة في تحديد الفرق التي ستواصل الحلم نحو منصة التتويج في نسخة 2025 من هذه البطولة المتجددة.