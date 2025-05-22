هاتف Realme 12 Pro الجديد بخصائص متطورة وتصميم أنيق ينافس في فئة الهواتف المتوسطة بسهولة

أصدرت شركة Realme هاتف Realme 12 Pro الذي يلفت الأنظار بتصميم عصري ومواصفات تقنية متقدمة تناسب المستخدمين الباحثين عن أداء جيد في فئة الهواتف المتوسطة، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ونقية، ومعالج قوي يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة، كما أن الكاميرات تقدم جودة تصوير ممتازة مقارنة بسعره، مما يجعله خيارًا جذابًا للكثيرين الذين يريدون هاتفًا متوازنًا من حيث الأداء والسعر.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro

شاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة +FHD مع معدل تحديث 120 هرتز

معالج MediaTek Dimensity 6100+

ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت

سعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت

كاميرا خلفية مزدوجة: رئيسية 108 ميجابيكسل + عريضة 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 واط

نظام تشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI 5.0

دعم شبكات 5G

مستشعر بصمة مدمج في الجانب

مزايا لهاتف Realme 12 Pro

شاشة كبيرة بمعدل تحديث عالي لتجربة سلسة في التصفح والألعاب

كاميرا رئيسية بدقة عالية تلتقط صورًا واضحة ومفصلة

بطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة مع دعم الشحن السريع

معالج يقدم أداء قوي في التطبيقات والألعاب الخفيفة والمتوسطة

تصميم أنيق ووزن مناسب لسهولة الاستخدام

دعم شبكات الجيل الخامس 5G للاتصال السريع

واجهة استخدام سهلة مع تحديثات دورية

مستشعر بصمة سريع ودقيق في الجانب

صوت ستيريو يوفر تجربة صوتية جيدة

سعر منافس في فئة الهواتف المتوسطة

عيوب في هاتف Realme 12 Pro:

الشاشة ليست AMOLED بل IPS LCD مما يؤثر على جودة الألوان

الكاميرا الثانوية ضعيفة نسبيًا مقارنة بالكاميرا الرئيسية

لا يدعم الشحن اللاسلكي

لا يوجد منفذ سماعات 3.5 ملم

لا يدعم توسيع الذاكرة الخارجية

يعتبر Realme 12 Pro خيارًا متوازنًا لمن يبحث عن هاتف يقدم أداءً جيدًا مع مواصفات حديثة وسعر مناسب، بالرغم من بعض النقاط السلبية المتعلقة بالشاشة والكاميرات الثانوية، إلا أن البطارية القوية والمعالج الكفء يجعلان منه هاتفًا يستحق التجربة في فئة الهواتف المتوسطة يعد خيارًا مناسبًا للشباب والمستخدمين العاديين الذين يريدون هاتفًا عمليًا وعصريًا.