عودة نارية إنقاذ تورغوت وأحداث مشتعلة.. عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية يكشف مفاجآت مدوية وسط خيانات متزايدة

شهدت الساحة الدرامية التركية والعربية حالة من الحماس الشديد مع عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية، حيث حملت الحلقة الجديدة أحداثًا استثنائية ومشاهد درامية وعسكرية مثيرة، تأخذ العمل إلى مستويات جديدة من التشويق والملحمية.

عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية يشعل الأجواء

وبعد تأجيل عثمان الحلقة 192 بثها بسبب مباراة كأس تركيا، جاء عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 ليعيد الزخم إلى الجمهور المتابع لهذا المسلسل التاريخي الذي أصبح جزءًا من الروتين الأسبوعي لملايين المشاهدين.

أحداث عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية

في عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية، تصدّرت مشاهد الإنقاذ والمعارك العناوين، حيث تبدأ الحلقة بمشهد تورغوت وهو يواجه مصيرًا صعبًا داخل محكمة يحاول فيها أعداء عثمان الإيقاع به وبينما تدور محاولات الإنقاذ، تعود مالهون إلى القبيلة، وتبدأ الخيانات في الظهور من داخل الصفوف.

تشهد الحلقة تصعيدًا في التهديدات على قبيلة الكاي، حيث يتكالب الخصوم لإسقاط حلم عثمان في إقامة دولته. القرارات المصيرية والتكتيكات الحربية تسيطر على المشاهد، في مزيج قوي من الأكشن والمشاعر الإنسانية.

مواعيد عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 والقنوات الناقلة

لضمان مشاهدة أفضل لتفاصيل عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية، إليك جدول المواعيد والترددات:

قناة ATV التركية (العرض الأول) يوم الأربعاء، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا القمر الصناعي: تركسات التردد: 11628 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية (مترجم للعربية) يوم الخميس، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12645 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة اليرموك الأردنية (مع إعادة يوم الجمعة) يوم الخميس مساءً القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11678 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4



أبرز مشاهد عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية

جاء عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية محمّلًا بلقطات لا تُنسى، منها: