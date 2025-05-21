سامسونج Galaxy S24 FE الجديد بمواصفات قوية وتصميم عصري يخطف الأنظار ويجمع الأداء العالي مع السعر المتوسط

أطلقت سامسونج إصدارها الجديد Galaxy S24 FE ليستكمل سلسلة هواتف Fan Edition الشهيرة، والتي تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي بسعر مناسب، الهاتف يأتي بتصميم أنيق يشبه هواتف الفئة العليا، ويتميز بمواصفات قوية تجعله منافسًا بارزًا في الفئة المتوسطة العليا، إذا كنت من محبي سامسونج وتبحث عن هاتف يجمع بين السعر والتقنيات الحديثة، فإن Galaxy S24 FE سيكون من الخيارات المميزة التي تستحق التجربة.
مواصفات هاتف Galaxy S24 FE
- شاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة +FHD مع معدل تحديث 120 هرتز
- معالج Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen 2 (حسب المنطقة)
- ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت
- مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت
- كاميرا خلفية ثلاثية: رئيسية 50 ميجابيكسل + واسعة 12 ميجابيكسل + تيليفوتو 8 ميجابيكسل
- كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل
- بطارية سعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط
- نظام تشغيل Android 14 بواجهة One UI 6.1
- دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68
- مستشعر بصمة مدمج بالشاشة
مزايا Galaxy S24 FE
- شاشة ساطعة وسلسة بتقنية AMOLED
- تصميم أنيق وخفيف بمواد تصنيع ممتازة
- أداء قوي في التصفح والألعاب
- تجربة تصوير احترافية بفضل الكاميرات الخلفية
- دعم تصوير فيديو بدقة 4K
- عمر بطارية ممتاز مع دعم للشحن السريع
- واجهة استخدام سلسة مع تحديثات أمان منتظمة
- مقاومة الماء والغبار تعزز من متانة الهاتف
- يدعم شبكة 5G لاتصال أسرع
- صوت نقي بفضل مكبرات الصوت الاستيريو
عيوب يجب معرفتها:
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات
- سرعة الشحن أقل من بعض المنافسين
- عدم وجود فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية
- تسخين بسيط عند تشغيل الألعاب الثقيلة لفترة طويلة.
هاتف Galaxy S24 FE يمثل توازنًا رائعًا بين الأداء والسعر، ويُعد خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في هاتف راقٍ بمزايا متقدمة دون دفع مبالغ باهظة، رغم وجود بعض العيوب البسيطة، إلا أن المزايا المتعددة والتقنيات المدمجة.