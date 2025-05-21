سامسونج Galaxy S24 FE الجديد بمواصفات قوية وتصميم عصري يخطف الأنظار ويجمع الأداء العالي مع السعر المتوسط

أطلقت سامسونج إصدارها الجديد Galaxy S24 FE ليستكمل سلسلة هواتف Fan Edition الشهيرة، والتي تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي بسعر مناسب، الهاتف يأتي بتصميم أنيق يشبه هواتف الفئة العليا، ويتميز بمواصفات قوية تجعله منافسًا بارزًا في الفئة المتوسطة العليا، إذا كنت من محبي سامسونج وتبحث عن هاتف يجمع بين السعر والتقنيات الحديثة، فإن Galaxy S24 FE سيكون من الخيارات المميزة التي تستحق التجربة.

مواصفات هاتف Galaxy S24 FE

شاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة +FHD مع معدل تحديث 120 هرتز

معالج Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen 2 (حسب المنطقة)

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت

مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت

كاميرا خلفية ثلاثية: رئيسية 50 ميجابيكسل + واسعة 12 ميجابيكسل + تيليفوتو 8 ميجابيكسل

كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل

بطارية سعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط

نظام تشغيل Android 14 بواجهة One UI 6.1

دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68

مستشعر بصمة مدمج بالشاشة

مزايا Galaxy S24 FE

شاشة ساطعة وسلسة بتقنية AMOLED

تصميم أنيق وخفيف بمواد تصنيع ممتازة

أداء قوي في التصفح والألعاب

تجربة تصوير احترافية بفضل الكاميرات الخلفية

دعم تصوير فيديو بدقة 4K

عمر بطارية ممتاز مع دعم للشحن السريع

واجهة استخدام سلسة مع تحديثات أمان منتظمة

مقاومة الماء والغبار تعزز من متانة الهاتف

يدعم شبكة 5G لاتصال أسرع

صوت نقي بفضل مكبرات الصوت الاستيريو

عيوب يجب معرفتها:

لا يدعم الشحن اللاسلكي

لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات

سرعة الشحن أقل من بعض المنافسين

عدم وجود فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية

تسخين بسيط عند تشغيل الألعاب الثقيلة لفترة طويلة.

هاتف Galaxy S24 FE يمثل توازنًا رائعًا بين الأداء والسعر، ويُعد خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في هاتف راقٍ بمزايا متقدمة دون دفع مبالغ باهظة، رغم وجود بعض العيوب البسيطة، إلا أن المزايا المتعددة والتقنيات المدمجة.