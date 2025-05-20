أفضل هواتف سامسونج 2025.. سعر ومواصفات أحدث الموبايلات من Samsung Galaxy للكل

تقدم شركة سامسونج Samsung Galaxy باقة من أروع وأفضل الهواتف في عام 2025 للفئة الاقتصادية غيرهم من راغبي شراء أحدث الموديلات بسعر مناسب مقارنة بالمواصفات والمزايا التي توفرها كل هذه الهواتف، حتى أننا سنتحديث اليوم عن 3 هواتف من سامسونج من حيث السعر والمواصفات وهم ” Samsung Galaxy S25 “، Samsung Galaxy A26، Samsung Galaxy A36، خلال السطور التالية.

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S25

أما عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25، فجاءت كما يلي:-

الهاتف يدعم شريحتين من نوع ” Nano Sim”.

كما يقوم بدعم شبكات الإتصال من الجيل الثاني حتى الخامس.

يتميز الهاتف بأبعاد “158.2×75.6×5.8 ملم”.

كذلك فإنه مقاوم للماء والغبار.

حتى أن الهاتف يتميز بـ 2 إصدار الأول يأتي بسعة 256 جيجا بايت، والثاني 512 جيجا بايت.

سعر الهاتف في الخارج يصل إلى 1099 دولار أمريكي.

أما في مصر فيصل تقريبًا إلى 55 ألف جنيه.

سعر ومواصفات هات Samsung Galaxy A26

كما جاءت مواصفات هاتف Samsung Galaxy A26 ، بناءً على الأتي:-

الهاتف يعمل بأداء جيد للغاية.

كذلك فإن البطاقة قوية وتصمد لأطول فترة.

يتميز بحصوله على إصدارات النسخة الأولى 128 جيجا بايت، والثانية 256 جيجا بايت.

سعر الهاتف يصل إلى 12 ألف و200 جنهي.

فيما أن النسخة الأعلى تبلغ نحو 14 ألف و300 جنيه.

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A3

كما بالحديث عن هاتف Samsung Galaxy A3، فجاء سعر ومواصفاته وفقًا لما يلي:-