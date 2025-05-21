“أفضل هواتف اوبو 2025” سعر مواصفات هاتف Oppo A97 5G الجديد بأمكانيات خارقة وكاميرا اسطورية وسعر غير قابل للمنافسة

كشفت شركة أوبو عن مواصفات هاتف Oppo A97 5G الجديد الذي ينتمي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، حيث يقدم الهاتف تجربة متميزة بقدرات متطورة ويدعم الجيل الخامس، كما يتوفر الجوال بتصميم أنيق ومميز ومواصفات داخلية متميزة وقوية وشاشة واضحة وكاميرا جيدة تساعدك في الحصول على الصور والفيديوهات بأعلى جودة، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة بهذا التقرير مواصفات الهاتف وسعره في عدد من الدول فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G

تمثلت أبرز مواصفات هاتف أوبو الجديد A97 5G بأنه يدعم شبكة الجيل الخامس، ويشمل بعض من المميزات الاخرى التي جاءت على النحو التالي:

يدعم الهاتف لشريحتين اتصال تكون من نوع Nano Sim.

يتميز الهاتف بمقاومة الماء وذلك بفضل شهادة IPX4.

أما عن شاشة الهاتف تكون من نوع IPS LCD، مع حجم 6.72 إنش، ودقة 1080*2400 بكسل.

تدعم شاشة الهاتف خاصة Panda Glass، ويصل السطوع إلى 680 شمعة.

الذاكرة العشوائية للهاتف تكون بمساحة 8 جيجا بايت رام.

أما الذاكرة الداخلية تكون بمساحة 256 جيجا بايت.

بينما يكون معالج الهاتف من نوع 7 نانو MediaTek Dimensity 6020، والمعالج الرسومي Mali-G57 MC2.

كذلك تكون الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف تكون مزدوجة 50 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل وفلاش LED.

تكون البطارية للهاتف 5000 مللي أمبير، وذلك مع شحن سريع يكون بقوة 33 واط.

يكون نظام التشغيل للهاتف من نوع أندرويد 13.

سعر جوال أوبو A97 5G الجديد

تمثل سعر جوال أوبو A97 5G الجديد في عدد من الدول العربية ليكون على النحو التالي: