“أحداث مشوقة في انتظارك” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس والقنوات الناقلة بجودة عالية HD

يهتم الجمهور بمعرفة موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس، وذلك لأن تلك المسلسل تعتبر من أهم وأبرز المسلسلات التركية التاريخية التي تمكنت الفترة الماضية بتحقيق قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة في الوطن العربي، فيما تدور الأحداث في إطار تشويقي ومميز حول تأسيس عثمان بن أرطغول للدولة العثمانية وكذلك مواجهته للعديد والكثير من الصراعات مع أعدائه سواء المغول والتتار.

المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس

من المنتظر بأن يكون موعد عرض الحلقة المقبلة برقم 192 من مسلسل قيامة عثمان، مساء غدا الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 مدبلجة على شاشة قناة ATV التركية وتعرض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت كل من دولة السعودية ومصر، كما تعرض المسلسل مترجمة على شاشة قناة الفجر الجزائرية وذلك بعد غدا الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتعرض في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المتوقع بأن تعرض الحلقة أيضا على كل من قناة اليرموك وقناة مصر أم الدنيا، وكذلك عبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان

يمكنكم الآن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على القمر الصناعي النايل سات وذلك عبر إدخال النقاط المقبلة في جهاز الريسيفر الخاصة بك:

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد يكون هو 10796.

يكون الترميز للقناة أفقي.

معدل الاستقطاب هو 27500.

أما تصويب الخطأ للقناة 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات