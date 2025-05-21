مش هتصدق مفيش أسهل من كده.. طريقة توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء مجانًا خطوة بخطوة

في ظل تزايد حالات انتحال الهوية على منصات التواصل، أصبح توثيق الحسابات ضرورة ملحة لحماية العلامات التجارية ومن بين أبرز منصات التواصل اليوم، يعد توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء وسيلة فعالة لإثبات الهوية الرسمية للشركات ومنع التزييف، خاصة مع الانتشار المتزايد لاستخدام التطبيق في خدمات الدعم والتسويق.

توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء مجانًا

واتساب، التابع لشركة ميتا، يتيح للشركات فرصة الحصول على توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء لحساباتها، مما يعزز الثقة بينها وبين العملاء، ويمنح الحسابات طابعًا رسميًا وموثوقًا.

خطوات توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء

للحصول على توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الرسمية، أبرزها:

لتوثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء استخدام WhatsApp Business API وليس تطبيق واتساب العادي. التسجيل في منصة وسيطة معتمدة مثل Rasayel لاستخدام الـ API. التأكد من تفعيل ميزة المصادقة الثنائية (Two-Step Verification). توثيق شركتك داخل Facebook Business Manager. التقديم على التوثيق من خلال مركز الأمان (Security Centre) في مدير الأعمال.

متطلبات توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء

لضمان قبول طلب توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء، يجب توفر عدد من الشروط الأساسية:

استخدام WhatsApp Business API حصريًا.

أن تكون الشركة مسجلة وموثقة رسميًا.

تفعيل Two-Step Verification.

امتلاك الشركة لحضور رقمي ملحوظ (Presence).

وجود مقالات عن الشركة على مواقع موثوقة.

وجود حساب فيسبوك نشط بعدد كبير من المتابعين.

عدم مخالفة سياسات التجارة الخاصة بواتساب.

مميزات توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء

الحصول على توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء يمنح الشركات العديد من الفوائد، منها:

منع انتحال الهوية وحماية سمعة العلامة التجارية.

تعزيز الثقة مع العملاء وزيادة نسبة فتح الرسائل.

الظهور باسم الشركة دون الحاجة إلى تسجيله يدويًا من الطرف الآخر.

تقليل احتمالية تصنيف الرسائل على أنها مزعجة.

الفرق بين حساب واتساب بيزنس العادي والحساب الموثق

الخاصية حساب بيزنس عادي حساب موثق بالعلامة الخضراء واجهة الاستخدام تطبيق مجاني من المتجر يتم من خلال API مدفوع التوثيق لا يظهر علامة خضراء يظهر علامة التوثيق الرسمية الاسم الظاهر يحتاج تسجيل يدوي يظهر تلقائيًا من واتساب المزايا محدودة مزايا احترافية متقدمة

نصائح لضمان توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء

لزيادة فرصة حصولك على توثيق حساب واتساب بالعلامة الخضراء، إليك بعض التوصيات الهامة: