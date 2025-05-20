 طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بتتبيلة لذيذة وطعم بيتي لا يقاوم زي المطاعم

صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات المصرية المحببة التي لا تغيب عن السفرة في كثير من البيوت، تمتاز بسهولة التحضير ومكوناتها المتوفرة في كل منزل، كما أن مذاقها يجمع بين الطراوة والصلصة الغنية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لغداء شهي وسريع، تعتمد الوصفة على التتبيل الجيد للطاجن قبل إدخاله الفرن، مما يمنح الفراخ نكهة قوية تمتزج بالبطاطس والمرق، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها خطوة بخطوة لتحصلي على طعم رائع في كل مرة.

المكونات:

4 قطع دجاج (حسب الرغبة: أوراك أو صدور)

4 حبات بطاطس مقطعة شرائح

1 بصلة كبيرة مقطعة جوانح

2 ثمرة طماطم مبشورة

3 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

كوب مرق دجاج أو ماء ساخن

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير:

يُغسل الدجاج جيدًا ويُتبل بالملح والفلفل والبابريكا والكركم والثوم وعصير الليمون ويُترك ساعة على الأقل. تُرص شرائح البطاطس في صينية مدهونة بالزيت، ويُوزع فوقها البصل والطماطم. تُوضع قطع الدجاج فوق الخليط، ثم يُصب المرق أو الماء في الصينية. تُغطى الصينية بورق فويل وتُدخل الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة متوسطة. يُزال الفويل وتُشغل الشواية لتحمير الوجه لمدة 10 دقائق. تُقدم ساخنة مع أرز أبيض أو عيش بلدي.

نصائح مهمة:

يمكن إضافة فلفل رومي أو جزر لتعزيز الطعم.

كلما طالت مدة التتبيل، زادت نكهة الفراخ.

يفضل تقطيع البطاطس شرائح متوسطة لتتجانس مع وقت الطهي.

استخدام مرق الدجاج يمنح الوصفة طعم أغنى من الماء فقط.

صينية البطاطس بالفراخ طبق متكامل يجمع بين السهولة والمذاق البيتي الرائع، لا تحتاج إلى جهد كبير، لكنها دائمًا ما تترك انطباعًا لذيذًا على المائدة، جربيها في غداء اليوم، وستجدين أنها أصبحت من وصفاتك المفضلة لما فيها من نكهة شرقية أصيلة ومكونات بسيطة في متناول اليد.