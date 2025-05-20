“هنا” رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بالعراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“هنا” رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بالعراق
نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2025 في العراق

تزامنًا مع استمرار امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول التي يتضمن كافة المدارس في دولة العراق، ناهيك عن أن ذلك يأتي بناءً على جدول مُحدد من قبل وزارة التربية العراقية، حتى أن العديد من الطلاب والطالبات يرغبون في الاستعلام عن نتائجهم، بناءً على الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

مواعيد امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2025

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية، فإن امتحانات الصف السادس الابتدائي جاءت مواعيدها بناءً على ما يأتي:-

  • يوم 11 مايو عقد امتحان اللغة العربية.
  • فيما أن مادة الرياضيات تُعقد يوم 13 مايو 2025.
  • حتى أن مادة العلوم يتم عقدها يوم 15 من شهر مايو 2025.
  • نظير أن امتحان مادة الاجتماعيات يوم 18 مايو 2025.
  • حتى أن امتحان اللغة الأجنبية تُعقد يوم 20 مايو 2025.
  • بالإضافة إلى التربية الإسلامية التي يتم عقدها يوم 22 مايو 2025.
"هنا" رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بالعراق
“هنا” رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بالعراق

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، فجاءت كما يأتي:-

  • قم بالذهاب إلى موقع نتيجة نت.
  • ثم يتم بعدها الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.
  • اختيار “نتيجة السادس الابتدائي”.
  • تحديد الدور الأول فيما بعد.
  • ثم قم بإختيار المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.
  • حتى تتمكن من إدخال الرقم الامتحاني.
  • النقر على زر “بحث”.
  • بحيث يتم استخراج كشوفات النتائج الخاصة بالمرحلة الدراسية في العراق.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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