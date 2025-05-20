“هنا” رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بالعراق

تزامنًا مع استمرار امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول التي يتضمن كافة المدارس في دولة العراق، ناهيك عن أن ذلك يأتي بناءً على جدول مُحدد من قبل وزارة التربية العراقية، حتى أن العديد من الطلاب والطالبات يرغبون في الاستعلام عن نتائجهم، بناءً على الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

مواعيد امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2025

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية، فإن امتحانات الصف السادس الابتدائي جاءت مواعيدها بناءً على ما يأتي:-

يوم 11 مايو عقد امتحان اللغة العربية.

فيما أن مادة الرياضيات تُعقد يوم 13 مايو 2025.

حتى أن مادة العلوم يتم عقدها يوم 15 من شهر مايو 2025.

نظير أن امتحان مادة الاجتماعيات يوم 18 مايو 2025.

حتى أن امتحان اللغة الأجنبية تُعقد يوم 20 مايو 2025.

بالإضافة إلى التربية الإسلامية التي يتم عقدها يوم 22 مايو 2025.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، فجاءت كما يأتي:-