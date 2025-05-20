طريقة تحضير الملوخية المصرية باللحم بطريقة سهلة وسريعة والطعم مثل المطاعم

تعتبر الملوخية من الأطباق المصرية التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأفراد، حيث تتميز بنكهتها الغنية وفوائدها الصحية العديدة، يتم تحضير الملوخية بطرق مختلفة، لكن الملوخية باللحم هي الوصفة الأكثر شهرة في المطبخ المصري، تتنوع طرق تحضيرها بين المنازل، ولكن تبقى المكونات الأساسية والنكهة المميزة هي ما يجعلها طبقًا لا يُنسى، نقدم لك اليوم طريقة تحضير الملوخية باللحم بأسلوب سهل وسريع لتحصل على طعم شهي يشبه الذي يقدم في المطاعم.

المكونات:

نصف كيلو لحم بتلو أو لحم ضاني

3 أكواب ملوخية مفرومة

2 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

2 مكعب مرق

1 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

5 أكواب ماء

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:

في وعاء، يُسلق اللحم في الماء مع مكعبات المرق والملح والفلفل حتى ينضج تمامًا. في مقلاة، يُشوح البصل في السمن حتى يصبح لونه ذهبيًا. يُضاف الثوم المفروم مع الكمون والكزبرة الجافة إلى البصل ويُشوح لمدة دقيقة. تُضاف الملوخية المفرومة إلى المرق وتُقلب جيدًا، ثم يُضاف خليط البصل والثوم إلى الملوخية. يُترك المزيج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر. قبل التقديم، يتم إضافة عصير الليمون إلى الملوخية لتحسين النكهة.

نصائح مهمة:

يمكن استخدام مرق اللحم بدلًا من الماء لتحسين الطعم.

تأكد من طهي الملوخية على نار هادئة حتى لا تفقد قوامها اللزج.

يمكن إضافة مكعبات اللحم إلى الملوخية عند التقديم لزيادة النكهة.

يفضل تقديم الملوخية مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

الملوخية باللحم هي من الأطباق التي تجمع بين الطعم الرائع والمكونات البسيطة، هي من الأطعمة المصرية الأصيلة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى مكونات معقدة، جرب هذه الوصفة واستمتع بمذاقها الفريد، وقدمها مع الأرز أو الخبز كما هو متعارف عليه في المطبخ المصري.