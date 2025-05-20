سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20-5-2025.. قبل اجتماع المركزي

تراجعت أسعار الدولار في أخر تحديثات لها خلال الأيام الماضية، ومع ثبات ملحوظ في سعر العملة الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو 2025 بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، نظير إمكانية التعرف على سعر الدولار، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم

ومع أخر تحديثات تمت على أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، فجاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في “بنك قناة السويس” إلى 49.99 جنيه شراء، وللبيع 50 جنيه.

فيما سجل سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه في “المصرف المتحد” نحو 49.99 جنيه للشراء، ولبيع 50 جنيه.

بالإضافة إلى أن العملة الأجنبية في “البنك الأهلي المصري” بلغت نحو 49.99 جنيه شراء، وبيع 50.9 جنيه.

تحديثات العملة الأجنبية اليوم

ومع التحديثات التي تمت على العملة الأجنبية مقابل الجنيه في باقي البنوك العاملة بالدولة، فنصت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار داخل “بنك مصر” إلى 49.99 جنيه للشراء، وللبيع 50 جنيه.

بالإضافة إلى تسجيل سعر الدولار في “بنك الإسكندرية” نحو 50 جنيه شراء،وبيع 50 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدولار في “البنك التجاري الدولي” إلى 49.99 جنيه شراء، وللبيع 50.9 جنيه.

موعد اجتماع البنك المركزي

ساعات قليلة على اجتماع البنك المركزي التي من المؤكد عقده يوم الخميس المقبل الموافق 22 من شهر مايو 2025 أي بحلول نهاية الأسبوع الحالي، فيما يكن هو الاجتماع الثالث على مدار عام 2025، من أجل حسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالترتيب.