في ثواني معدودة بدون تعقيد هتوثق حساب فيسبوك للأعمال.. توثيق Facebook Business Account لاستخدام WhatsApp Business API .. إليك الخطوات الكاملة بكل وضوح

إذا كنت ترغب في الاستفادة الكاملة من مزايا WhatsApp Business API، فإن توثيق Facebook Business Account هو خطوة لا يمكن تجاهلها فبدون توثيق حساب فيسبوك للأعمال، سيتم تقييدك بعدد محدود من الرسائل اليومية وإمكانية ربط حسابين فقط على منصة واتساب، مما قد يؤثر على أداء أعمالك وخططك التسويقية.

طريقة توثيق Facebook Business Account

في هذا المقال نستعرض طريقة توثيق Facebook Business Account بالتفصيل، مع الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بعملية حساب فيسبوك للأعمال.

أهمية توثيق حساب فيسبوك للأعمال قبل استخدام WhatsApp Business API

من الضروري فهم أن توثيق حساب فيسبوك للأعمال ليس مجرد خيار إضافي، بل هو متطلب رئيسي لتفعيل المزايا الكاملة في WhatsApp Business API وتشمل هذه المزايا:

إرسال آلاف الرسائل يوميًا إلى عملائك المحتملين

ربط أكثر من رقم واتساب بحساب واحد

الوصول إلى أدوات الأتمتة وخدمة العملاء المتقدمة

إمكانية دمج المنصة مع أنظمة CRM والتسويق

خطوات توثيق حساب فيسبوك للأعمال بالتفصيل

اتبع الخطوات التالية للقيام بـ حساب فيسبوك للأعمال بنجاح:

الخطوة الأولى الدخول إلى مركز الأمان Security Center

توجه إلى Facebook Business Manager

اضغط على “Start Verification” في مركز الأمان

اختر الدولة التي يقع فيها مقر عملك

الخطوة الثانية إدخال معلومات الشركة

أدخل عنوان شركتك بدقة

قم برفع المستندات الرسمية مثل: السجل التجاري مستندات ضريبية فاتورة مرافق باسم الشركة

ملاحظة: تختلف المستندات المقبولة لتوثيق حساب فيسبوك للأعمال حسب الدولة، ويمكنك التحقق منها داخل صفحة التوثيق.

الخطوة الثالثة تأكيد الملكية

اختر وسيلة تأكيد الهوية (بريد إلكتروني رسمي أو رقم هاتف خاص بالشركة)

سيتم إرسال رمز تحقق إلى وسيلة الاتصال التي اخترتها

أدخل الرمز في الحقل المخصص

الخطوة الرابعة انتظار المراجعة