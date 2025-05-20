أسهل طريقة لعمل الكشري المصري في البيت بخطوات بسيطة ومذاق لا يقاوم زي المحلات بالضبط

يُعتبر الكشري المصري من أشهر الأطباق الشعبية التي يعشقها الجميع، فهو وجبة متكاملة تجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية، يُقدم الكشري في كل البيوت والمطاعم، ويتميز بسهولة تحضيره ومكوناته المتوفرة في كل مطبخ، ما يجعل الكشري مميزًا هو التناغم بين العدس، الأرز، المكرونة، والصلصة الحارة التي تضيف له نكهة لا تُنسى، إليك وصفة مضمونة لتحضير الكشري بكل تفاصيله في المنزل بمذاق ينافس أشهر المطاعم.

المكونات:

كوب أرز

كوب عدس بجبة

نصف كوب مكرونة صغيرة

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

4 فصوص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

ملعقتان كبيرتان خل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة شطة

ملح وفلفل حسب الذوق

زيت نباتي للقلي والتحمير

طريقة التحضير:

يُغسل العدس جيدًا ويُسلق نصف سلقة، ثم يُصفى ويُترك جانبًا. يُغسل الأرز ويُطهى في إناء مع العدس والملح والكمون حتى ينضج الخليط. تُسلق المكرونة وتُصفى جيدًا. تُقلى شرائح البصل حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، ثم تُرفع على ورق مطبخ. لتحضير الصلصة: يُشوّح الثوم في قليل من الزيت، ثم يُضاف عصير الطماطم والخل والملح والشطة، وتُترك لتتسبك. للتقديم: يوضع الأرز والعدس أولاً، ثم المكرونة، وتُسكب الصلصة فوقهم، ويُزين بالبصل المحمّر.

نصائح مهمة:

استخدام البصل المقلي الطازج يضيف نكهة غنية ومميزة للكشري.

يمكن إضافة حمص مسلوق لمزيد من التغذية.

لا تُكثر من الشطة حتى لا تطغى على طعم المكونات.

للحصول على طعم أصلي، استخدم كمون مطحون طازج.

الكشري المصري هو وجبة مشبعة ومليئة بالنكهات، ويُعد خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن طعام اقتصادي ولذيذ، خطواته بسيطة، ومكوناته متوفرة، ونتيجته دائمًا مُرضية لكل أفراد الأسرة، جربه وشارك من تحب بطبق مميز بطابع مصري أصيل.