هسه اعرف التفاصيل.. نتائج السادس الابتدائي 2025 برابط مباشر للموقع وآخر الأخبار!

نقدم تفاصيل نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق، حيثفي مشهد يتكرر كل عام، يترقب آلاف الطلبة في العراق وأولياء أمورهم موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، هذه اللحظة التي تُشبه العبور من جسر تعليمي نحو مرحلة جديدة أكثر مسؤولية، حيث يُعتبر الصف السادس الابتدائي محطة مصيرية في مسيرة الطالب الدراسية، وبما أن العام الحالي شهد ظروفًا استثنائية وتغييرات مفاجئة، فإن التساؤلات بدأت تتصاعد حول توقيت إعلان النتائج وآلية الحصول عليها رسميًا.

نتائج السادس الابتدائي 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2025 سيتم الإفصاح عنها في الأسبوع الأول من شهر حزيران، وذلك بعد إكمال أعمال التصحيح والتدقيق في مختلف المحافظات، حيث تسير العملية بوتيرة حذرة لضمان حقوق الطلبة ومنع أي أخطاء تؤثر على مستقبلهم الدراسي، وتؤكد الوزارة أن إعلان النتائج سيكون عبر المنصات الإلكترونية الرسمية فور اكتمال رفعها بشكل مركزي.

هل تم إلغاء الدور الثالث؟ إليك الحقيقة الكاملة

مع تصاعد الحديث على مواقع التواصل، انتشرت إشاعات تفيد بإلغاء الدور الثالث لهذا العام، إلا أن وزارة التربية نفت رسميًا إصدار أي قرار يتعلق بهذا الموضوع، وأكدت أن امتحانات الدور الثالث لا تزال قائمة ضمن الخطة الدراسية، وشددت على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الصفحات المجهولة التي تنشر معلومات مضللة دون سند حقيقي.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول موقع نتائجنا

لضمان وصول النتائج لجميع الطلبة بطريقة سهلة وآمنة، وفّرت وزارة التربية آلية إلكترونية بسيطة تتيح الاطلاع على النتائج دون الحاجة للخروج من المنزل، وتشمل الخطوات ما يلي: