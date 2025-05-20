طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية بطعم زمان ومكونات بسيطة ونكهة مميزة ترضي كل أفراد الأسرة بكل سهولة

الفتة المصرية من الأكلات التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ المصري، حيث تتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، تشتهر الفتة بأنها تقدم في المناسبات والأعياد، مثل عيد الأضحى، وتعتبر من الأطباق التقليدية التي تجمع بين طعم الأرز واللحم المميز، إذا كنت من محبي الأكلات المصرية الأصيلة، فإن الفتة ستكون خيارك المثالي.

المكونات:

500 جرام لحم ضاني أو بيف

2 كوب أرز مصري

4 أرغفة خبز بلدي

4 فصوص ثوم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 أكواب مرق لحم

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة خل

1 كوب صلصة طماطم

طريقة التحضير:

في وعاء عميق، سخن السمن وأضف البصل المفروم والثوم حتى يصبح لونهم ذهبيًا. أضف اللحم إلى الوعاء واتركه ليشوى قليلاً ثم أضف المرق واتركه ينضج على نار هادئة لمدة ساعة حتى يصبح اللحم طريًا. في مقلاة أخرى، قم بتحميص الخبز المقطع إلى قطع صغيرة في السمن حتى يصبح ذهبياً. في وعاء آخر، قم بغلي الأرز مع الملح والكمون حتى يصبح طريًا. لتحضير الصلصة، قم بغلي الطماطم المفرومة مع الخل والفلفل الأسود لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك. قدم الفتة عن طريق وضع الخبز المحمص أولاً، ثم الأرز، وقطع اللحم، وأخيرًا صب الصلصة فوق الطبق.

نصائح مهمة:

يفضل استخدام اللحم الضاني لإعطاء الفتة طعمًا غنيًا ولذيذًا.

يمكن إضافة مرق الدجاج أو اللحم حسب الرغبة لتحسين النكهة.

تأكد من طهي الأرز جيدًا لكي يكون طريًا ويستوعب الصلصة بشكل مثالي.

يمكن تزيين الفتة بالبقدونس المفروم لإضافة نكهة إضافية.

الفتة المصرية تعد من الأطباق الغنية بالنكهات والمذاق الذي يعكس عراقة المطبخ المصري، هي الوجبة المثالية للمناسبات العائلية والتجمعات، حيث تجمع بين الطعم الرائع والمكونات البسيطة، بإمكانك تحضيرها في أي وقت وتقديمها كوجبة مميزة على مائدتك.