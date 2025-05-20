“بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك” الان افتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمقيمين والمغربين من جميع انحاء العالم

يبحث المواطنين السودانيين عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 عبر تطبيق بنكك، حيث طرح بنك الخرطوم مؤخرا خدمة إنشاء الحساب دون ذهاب الفرع وبذلك ليتمكن جميع العملاء المقيمين أو المغتربين من القيام والاستفادة بكافة المعاملات المصرفية وأبرزها خدمة تحويل الاموال سواء محليا أو دوليا وكذلك القيام بدفع وشراء الفواتير، ولذلك نقدم السطور المقبلة كيفية فتح الحساب المصرفي إلكترونيا والشروط المطلوبة فتابعونا.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

يمكن للعملاء فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم ويكون ذلك من خلال تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول للاندرويد أو الآيفون، عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت كالآتي:

تنزيل تطبيق بنكك عبر الهاتف المحمول.

ثم اختيار اللغة المناسبة إنجليزي أو عربي.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

تحديد نوع الحساب سواء جاري أو توفير.

من ثم إدخال البيانات وتكون بشكل سليم.

بعد ذلك إرفاق الاوراق المطلوبة الدقيقة.

قراءة الشروط والأحكام ثم انقر بالموافقة.

أخيرا عليك الضغط على خانة فتح الحساب أو إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من الشروط المطلوبة ليتمكن العميل من فتح الحساب في بنك الخرطوم أونلاين، وجاء تلك الشروط على النحو التالي: