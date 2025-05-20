“تبدأ رسميا بهذا التوقيت” وزارة الشئون الاجتماعية تكشف موعد صرف منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2025 اعـرف كم تبلغ قيمة المنحة

كشفت وزارة الشئون الاجتماعية عن موعد صرف منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2025، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لصرف المنحة للمستحقين والفئات الأكثر احتياجا بالدولة وذلك من أجل تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بينهم، حيث يكون ذلك من أجل تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي، ولذلك نقدم السطور الآتية ميعاد صرف المنحة وخطوات التسجيل فتابعونا.

موعد صرف منحة الزوجة والأبناء

أوضحت الوزارة بأن موعد صرف منحة الزوجة والأبناء في ليبيا لهذا العام تكون خلال الربع الثاني من عام 2025 والذي يبدأ من شهر أبريل حتى شهر يونيو، فيما أنه يتم مراجعة الطلبات المقدمة لضمان الشفافية والدقة للحصول على المنحة، واشارت الوزارة بأن المنحة تهدف لرفع كفاءة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية، فيما تمثلت شروط استحقاق المنحة بأن يكون المتقدم ليبي الجنسية ومقيم في الدولة بشكل مستمر، وكذلك العمر للأبناء لا يزيد عن 18 سنة، وأيضا عدم الاستفادة من أي برامج حكومية أخرى.

خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأولاد في ليبيا

يستطيع التسجيل في منحة الزوجة والأولاد في ليبيا ويكون ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي: