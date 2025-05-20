“رابـط شغـال مباشـر” الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي العراق 2025 وموعد ظهورها رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي العراق 2025 وخطوات الاستعلام عنها، حيث تعتبر تلك المرحلة الدراسية هي مرحلة هامة في حياة الطلاب التعليمية وينتقل من خلالها إلى مرحلة التعليم المتوسط، ولذلك يترقب آلاف موعد إعلان النتائج وبالأخص مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية الميعاد الرسمي لظهورها والتي ستكون بشكل تدريجي حسب كل محافظة.

موعد نتيجة الصف السادس الإبتدائي العراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه من المنتظر بأن يكون موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي لهذا العام الدراسي 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة في بعض من المديريات التعليمية، ويكون ذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والرصد والتدقيق والمراجعة للأوراق الامتحانية، حيث أنه قد تم الإعلان عن النتيجة في بعض المديريات التعليمية ومنها محافظة الكرخ ومحافظة الرصافة، ومن ثم تتوالى ظهور النتيجة في باقي المديريات، وشددت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من المراجعة رسميا لضمان حصول كل طالب على درجاته بشكل عادل.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي، من خلال الدخول على رابط موقع نتائجنا التعليمي أو يتم الدخول على موقع الوزارة الرسمي، ومن ثم اتباع النقاط المقبلة: