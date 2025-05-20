“الآن” شرح فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني للمغتربين 2025 عبر “تطبيق بنكك” والشروط اللازمة bankofkhartoum

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني للمغتربين 2025، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم البنوك بالدولة وقدم عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه وأبرزها خدمة إنشاء حساب إلكتروني دون الذهاب لأي فرع للبنك، كما أنه يمكن من خلال الخدمة الاستفادة بكافة المعاملات المصرفية البنكية ومنها تحويل الأموال سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني للمغتربين 2025

يمكنكم اتباع طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين، من خلال الدخول على رابط موقع البنك الرسمي أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول، وبعد ذلك يتم اتباع الخطوات المقبلة:

في بدء الأمر قم بالضغط على إنشاء حساب.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة سواء عربي أو إنجليزي.

ثم يتم تحديد نوع الحساب، إدخال البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها بالفعل.

من ثم يتم رفع المستندات اللازمة بصيغة PDF.

أخيرا عليك الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على إرسال الطلب.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم أنه يجب على العميل توافر عدد من الشروط المطلوبة لفتح الحساب أونلاين بأي وقت وأي مكان، وتمثلت أبرزها كما يلي: