من البيت وفي دقائق بدون طوابير أو انتظار.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

أعلن بنك الخرطوم عن تفعيل خدمة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين، وهي خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاينتتيح للمواطنين فتح حساباتهم البنكية بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يوفر الوقت والجهد على العملاء.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين دون الحاجة لزيارة الفرع

ويأتي فتح حساب بنك الخرطوم 2025 في إطار تحديث شامل لأنظمة البنك وتطوير خدماته بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين، وخاصة الشباب والمهتمين بالخدمات الرقمية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بسهولة أونلاين

يمكن لأي مواطن سوداني الآن إتمام فتح حساب بنك الخرطوم 2025 باتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي للبنك:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك: www.bankofkhartoum.com

اختيار “فتح حساب جديد” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على زر “ابدأ الآن” للبدء في تعبئة البيانات.

إدخال البيانات المطلوبة: الاسم الكامل رقم الهاتف البريد الإلكتروني الرقم الوطني السوداني

تحديد نوع الحساب (شخصي، توفير، جاري).

إرفاق المستندات التالية: نسخة من بطاقة الرقم الوطني صورة شخصية واضحة

اختيار الفرع الأقرب للمستخدم

الضغط على “إرسال الطلب” وانتظار المراجعة من قبل البنك

بعد إتمام الطلب، يقوم فريق بنك الخرطوم بمراجعته والاتصال بالمستخدم في حال وجود نواقص أو متطلبات إضافية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

حدد البنك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لإتمام فتح حساب بنك الخرطوم 2025، وهي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يكون لديه حساب حالي في البنك.

الحد الأدنى للإيداع لفتح الحساب هو 10,000 جنيه سوداني.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

تقديم مستندات واضحة وكاملة.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 إلكترونيًا

تتيح خدمة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 عددًا من المزايا التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمواطنين: