سعر مفاجئ..سعر الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2025 يرفض الانخفاض ويصدم المتابعين

شهد سعر الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2025 استقرارًا واضحًا في الأسواق المحلية، بالرغم من التراجع الحاد في الأسعار العالمية بنهاية الأسبوع يأتي ثبات سعر الذهب اليوم في السعودية مع تزامن عطلة الأسواق الرسمية داخل المملكة، مما جعل أسعار الذهب المحلي تحتفظ بمستوياتها دون تأثر سريع بالتحركات الخارجية.

سعر الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2025

وفي الوقت الذي فقدت فيه الأوقية عالميًا ما يقارب 1.7% من قيمتها لتصل إلى 3185.87 دولارًا، واصل السوق السعودي استقراره مدعومًا بتوازن داخلي في العرض والطلب، خاصة مع ترقب المستثمرين لافتتاح التداولات مطلع الأسبوع الجديد.

أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2025 حسب العيارات

توزعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بحسب العيارات الأكثر تداولاً كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 386.28 ريال سعودي (103.01 دولار أمريكي)

سعر الذهب عيار 21: 338.00 ريال سعودي (90.13 دولار أمريكي)

سعر الذهب عيار 18: 289.71 ريال سعودي (77.26 دولار أمريكي)

ويعكس هذا الاستقرار في سعر الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2025 نوعًا من التحفظ من قبل التجار والمستثمرين المحليين بانتظار وضوح الرؤية العالمية.

سعر الذهب المستعمل اليوم في السعودية

يحظى سعر الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2025 المستعمل باهتمام متزايد، خاصة من الراغبين في الشراء بأسعار أقل:

ذهب عيار 22 مستعمل: 349.09 ريال سعودي (93.07 دولار)

ذهب عيار 21 مستعمل: 333.00 ريال سعودي (88.78 دولار)

ذهب عيار 18 مستعمل: 284.71 ريال سعودي (75.91 دولار)

ويُعد الذهب المستعمل خيارًا ذكيًا للراغبين في التوفير، وسط تقلبات الأسعار العالمية.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في السعودية

يواصل المستثمرون البحث عن أفضل وسيلة للتحوط، وبرزت السبائك الذهبية كأحد أبرز الأدوات. جاءت الأسعار وفق وزن السبيكة:

سبيكة 10 جرامات: 3,970.98 ريال سعودي (1058.93 دولار)

سبيكة 50 جرامًا: 19,584.52 ريال سعودي (5222.54 دولار)

سبيكة 1 كجم: 388,986.51 ريال سعودي (103,729.74 دولار)

وتظهر هذه البيانات مدى استقرار سعر الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2025 في السوق المحلي حتى على مستوى السبائك، رغم التقلبات الدولية.