قفزة جديدة..الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري.. هل تكسر العملة الخضراء حاجز جديد؟

بدأت تعاملات اليوم الأحد 18 مايو 2025 بترقب واضح في السوق المالي المصري بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تحديث سعر صرف الدولار اليوم في مصر، والذي شهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، ما أثار مخاوف المستثمرين والمستهلكين بشأن استمرار صعود العملة الأمريكية.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر 18 مايو 2025

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي 50.37 جنيهًا للشراء و50.50 جنيهًا للبيع، في زيادة جديدة على مستوى العملة المحلية، وسط تباين طفيف في أسعار البنوك الأخرى.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر بالبنوك المحلية

تفاوتت أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المحلية، مع حفاظ معظم البنوك على نطاق قريب من السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي. وجاءت الأسعار كالتالي:

بنك مصر: 50.11 جنيه للشراء – 50.21 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 50.11 جنيه للشراء – 50.21 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.11 جنيه للشراء – 50.21 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 50.11 جنيه للشراء – 50.21 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.11 جنيه للشراء – 50.21 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني (QNB): 50.08 جنيه للشراء – 50.18 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 50.11 جنيه للشراء – 50.21 جنيه للبيع

بنك HSBC: 50.10 جنيه للشراء – 50.20 جنيه للبيع

ويعكس هذا التباين النسبي في سعر صرف الدولار اليوم في مصر مدى استجابة البنوك لتحركات العرض والطلب داخل السوق.

أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم في مصر

تأتي الزيادة في سعر صرف الدولار اليوم في مصر نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، أبرزها:

تزايد الطلب على الدولار من قبل المستوردين.

تأخر وصول التدفقات الدولارية المرتقبة من بعض الشراكات الخارجية.

توقعات بارتفاع التضخم العالمي وتأثيره على حركة العملات.

تقلب أسعار الفائدة في السوق الأمريكي وتأثيرها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ماذا تعني زيادة سعر صرف الدولار اليوم في مصر للمواطنين؟

يُثير الارتفاع المتتالي في سعر صرف الدولار اليوم في مصر عدة تساؤلات حول تأثيره المباشر على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بـ: