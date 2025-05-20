بوابة مصر الرقمية.. طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين والحصول على الدعم

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة للمواطنين تسهيل الإجراءات علي المواطنين، بطاقة التموين تعتبر احد المستندات الهامة والتي من خلال الحصول عليها يتاح للمواطنين الحصول علي الدعم الغذائي من الدولة مجانا لذا يعد من وسائل الدعم الضرورية التي تطلقها الدولة لبعض الفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، بالإضافة إلى انه يتاح لكل من لدية بطاقة تموين إذا كان لدية أطفال يتاح له إضافتهم علي البطاقة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الشروط، الخطوات اللازمة ابقوا معانا.

خطوات إضافة مواليد علي بطاقة التموين 2025

يمكنكم اتباع الخطوات التالية من اجل إجراء إضافة مواليد علي بطاقة التموين دون الحاجة للذهاب إلي الهيئة الحكومية التابعة بذلك، من خلال اتباع الخطوات التالية ستتمكن علي الفور من إضافة المواليد إليكم التفاصيل:

أولا: يرجي الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة مصر الرقمية.

ثانيا: انقر علي زر تسجيل الدخول، ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلي تحديد إضافة مواليد علي بطاقة التموين.

ثالثا: ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

رابعا: قم بإدخال جميع البيانات الشخصية، إرفاق كافة الوثائق.

أخيرا: قم بالنقر علي تقديم الطلب، يتم مراجعه جميع البيانات والمستندات من قبل الجهة المختصة بذلك.

شروط إضافة مواليد علي بطاقة التموين 2025

من اجل إضافة مواليد علي بطاقة التموين يجب انو تتوافر بهم عدة شروط أساسية من أهمها:

يشترط أن يكون عمر الطفل المراد إضافته لا يقل عن اربعه سنوات.

كما يشترط أيضا أن لا يتجاوز عدد الأفراد المقيدة علي بطاقة التموين أربعه أفراد.

الوثائق اللازمة من اجل إضافة مواليد علي بطاقة التموين 2025