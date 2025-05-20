“بـالـرقـم الامتحــانـي“ الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بالعراق موقع results.mlazemna.com .. فـور إعـلانهـا

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2025 في العراق يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة كيفية الحصول على النتائج بسهولة وسرعة، حيث تعد هذه المرحلة التعليمية خطوة مهمة في مسيرة الطلاب، حيث تؤهلهم للانتقال إلى المرحلة المتوسطة.

نتائج السادس الابتدائي 2025

كشفت الأخبار أن نتائج السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025 ستعلن في الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة قبل نهاية شهر مايو الجاري.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على النتائج إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو موقع نتيجة نت.

ثم الدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

الخطوة التالية قم باختيار نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025.

بعد ذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الكامل ورقم الجلوس.

ثم الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 عبر موقع نتائجنا

يعتبر موقع نتائجنا من أبرز المنصات الإلكترونية التي توفر نتائج الامتحانات في العراق، وللاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر هذا الموقع يجب اتباع الآتي: