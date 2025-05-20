Al-Shabab vs Al-Ittihad.. موعد مباراة الشباب والاتحاد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2025 ومعلق المباراة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، حيث يستضيف فريق الشباب نظيره الاتحاد في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والاتحاد

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وسوف تنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD وSSC 1 SD وبصوت المعلق الشهير فهد العتيبي.

موقف الفريقين قبل المباراة

الاتحاد يدخل المباراة متوجًا بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي بعد فوزه في الجولة الماضية على الرائد بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، بينما نادي الشباب يحتل المركز السادس برصيد 57 نقطة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاج، بيريرا، أحمد العمري، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

خط الهجوم: أوناي هيرنانديز، عبد الرحمن العبود، ستيفن بيرجوين.

التشكيل المتوقع لفريق الشباب

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: نادر الشراري، رينان، هوديت، محمد الثاني.

خط الوسط: بونافيتورا، جوانكا، كنبه

خط الهجوم: بودنيس، كاراسكو، كمارا.

رغم حسم الاتحاد للقب إلا أن المباراة تحمل طابع تنافسي قوي، حيث يسعى الشباب لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يطمح الاتحاد لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.