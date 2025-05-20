انخفاض حاد.. أسعار الذهب تترنح في الأسواق اليوم الثلاثاء

واجهت أسعار الذهب حالة من التراجع الكبير في غضون الساعات الماضية، نظير أن ذلك شمل مختلف الأعيرة الذهبية، بالإضافة إلى أن إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو 2025، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

جاءت التحديثات التي تمت على أسعار الذهب ضمن التعاملات اليومية، بناءً على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة إلى 5211 جنيهًا شراء، وبيع 5188 جنيهًا للجرام الواحد.

بالإضافة إلى تسجيل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار “21” نحو 4560 جنيهًا للشراء، وللبيع 4540 جنيهًا.

بالإضافة إلى تسجيل سعر الجرام عيار “18” اليوم الثلاثاء قرابة الـ 3909 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36 ألفًا و480 جنيهًا داخل محلات الصاغة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

أما عن البورصات العالمية فتشهد حالة من التأرجح الدائم بمختلف الأسهم التي من أبرزها أونصة الذهب، فيما تراجع لأدنى مستويات في بداية التداول، ليصل سعر أونصة الذهب عالميًا ذات وزن الـ 31.1 جرام من الذهب الناقي، وهو من عيار 24 إلى 3234 دولار أمريكي شراء، بينما سجل البيع نحو 3233.5 دولار أمريكي.

ما هي العوامل المؤثرة على أسعار الذهب؟

وعن العوامل التي تؤهل على أسعار الذهب ضمن تعاملات اليوم، فجاءت كما يلي:-