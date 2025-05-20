من هاتفك فقط.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يرغب العديد من أصحاب السيارات العامة والخاصة من الاستعلام عن مخالفات المرور والقيام بتسديدها قبل توقيع غرامة التأخير، ناهيك عن أن الدفع يكون نقدي أو بالطرق الإلكترونية عبر تطبيقات الإنترنت، فيما أن العقوبة الواقعة على حالة التأخير تستوجب سحب رخصة القيادة والبعض الحبس لحين تسوية أوضاع المخالفات بشكل نهاي.

الاستعلام عن مخالفات المرور الآن

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور ومعرفة المستحق دفعها، بناءً على الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالدخول إلى موقع النيابة العامة عبر الإنترنت.

ثم يتم بعدها تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات نيابة المرور.

اختيار خدمة الاستعلامات.

مع تحديد “مخالفات رخص القيادة”.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بصاحب المركبة في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “إجمالي المخالفات”.

حتى تظهر لك في النهاية جميع مخالفات الرخصة.

طريقة أخرى للاستعلام عن مخالفات المرور

وعن الطريقة الأخرى المعنية بالإستعلام عن مخالفات المرور، حتى لا يتم توقيع غرامات أو عقوبات قانونية على المخالفين أو المتأخرين في عمليات السداد، وعليه فإن الخطوات جاءت كما يلي:-