“اكتشف عوالم مختلفة” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة عالية hd استقبله الآن

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي إحدى قنوات مجموعة ناشيونال جيوغرافيك العالمية وهي قناة ناطقة باللغة العربية تبث محتواها من الإمارات وعرضت على شاشتها ولا تزال تعرض العديد من البرامج والأفلام التي تتحدث عن الاختراعات وعالم الحيوان والبيئة والاكتشافات العملاقة فتجذب بذلك عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية، لذلك سوف نذكر لكم في هذا المقال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025

يتم تحديث التردد الخاص بالقناة بين الحين والآخر للحصول على أفضل أداء في الصوت والصورة والترددات الجديدة الخاصة بالقناة هي:

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات: التردد: 11226 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات: التردد: 11804 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: ¾



برامج وأفلام قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض العديد من البرامج المميزة على شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك ويشاهدها عدد كبير من الأشخاص من محبي هذا النوع من المحتوى ومن أهم البرامج والأفلام المعروضة على شاشة القناة كل مما يلي:

تجارب البرية.

آلات ضخمة.

مشاكل في الجماعة.

الحيوانات البرية.

الناجون من الجبال.

سحر الأفلام السينمائية.

صانع السيارات الخارقة.

أمومة الحيوانات.

اميركا الجامحة.

خطوات استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن استقبال التردد الجديد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2025 على أجهزتكم لمشاهدة البرامج والأفلام الوثائقية المختلفة وذلك باتباع الخطوات التالية: