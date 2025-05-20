مفاجأة غير متوقعة.. أسعار الذهب تتراجع اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مايو 2025 بمختلف محلات الصاغة، ناهيك عن أن ذلك يتضمن كافة الأعيرة الذهبية، بالإضافة إلى أن سبب التراجع جاء نظير التحركات الأخيرة التي تمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعليه سنتعرف معًا على سعر الجرام الواحد للذهب خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار الذهب ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر جرام الذهب إلى 5188.5 جنيه للبيع، وللشراء 5165 جنيه للجرام الواحد.

أما عن سعر الجرام من الذهب عيار “21” بلغ نحو 4540 جنيهًا بيع، وشراء 4520 جنيهًا للجرام الواحد.

ناهيك عن وصول سعر الجرام من الذهب عيار “18” بلغ نحو 3891 جنيهًا بيع، وللشراء 3874 جنيهًا.

بالإضافة إلى تسجيل سعر جرام الذهب عيار “14” نحو 3026 جنيه للشراء، وللبيع 3013 جنيه.

حتى أن الجنيه الذهب بلغ نحو 36 ألف و320 جنيهًا بيع، وشراء 36 ألف و160 جنيهًا.

ناهيك عن أوقية الذهب التي سجلت قرابة الـ 3229 دولار أمريكي.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف قيمتها من محل صاغة إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه على الجرام الواحد، وعليه فإن الأسعار الخاصة بالمصنعية والدمغة الضريبية يتم تحديدها بناءً على صاحب محل الصاغة، بحيث يتعرف عليها كافة المواطنين وراغبي شراء الذهب والاستثمار.

توقعات أسعار الذهب

أما عن توقعات أسعار الذهب فهناك مؤشرات تؤول إلى عودة الأسعار للارتفاع داخل مختلف محلات الصاغة بغضون الفترة المقبلة، نظير زيادة الطلب على عمليات الشراء مع قدون عيد الأضحى المبارك.