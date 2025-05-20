سلفة الرافدين 50.000.000 دينار لجميع الموظفين والمتقاعدين

أطلق مصرف الرافدين العديد من السلف التي تضمن كافة المواطنين، سواء الموظفين والمتقاعدين، أو راغبي إنشاء مشروعات قومية داخل الدولة، ناهيك عن أن قيمة السلف تصل إلى 50 مليون دينار عراقي يتم منحها دفعة واحدة، مؤكدًا أن هذه الدفعة تضمن البناء في قطعة أرض أو ترميم وحدات سكنية، أو شراء وحدة سكنية، ناهيك عن أن مدة تسديد القرض تصل لـ 10 سنوات وبفائدة تبلغ نحو 5%.

شروط سلفة الرافدين

أما عن الضوابط المعنية بالتقديم على سلفة الرافدين لجميع الموظفين والمتقاعدين، فجاءت كما يلي:-

تقديم الوثائق المطلوبة والمتمثلة في “الهوية المدنية، شهادة الجنسية، البطاقة السكنية، جواز سفر معتمد.

يجب أن تكون هي المرة الأولى للتقديم على سلفة الرافدين.

أن يكون موظف أو متقاعد لديه شهادة تأمينية.

لابد من تقديم شهادات مفردات الراتب أو بطاقة ائتمان في حالة كونه موظف.

الحصول على صحة صدور المستمسكات من داخل المصرف.

قيمة الاستقطاع على سلفة 10 مليون دينار

بعض الأشخاص يرغبون في الحصول على سلفة بقيمة 10 مليون دينار عراقي، فجاءت نسبة الاستقطاع على النحو الأتي:-

الحد الأقصى يكون 10 مليون.

نسبة الفائدة 4% سنويًا.

يتم احتساب قيمة القسط شهري أو في أقساط ثابتة ومتساوية.

تصل مدة القرض إلى عامين.

هل تم فتح التقديم على سلف الرافدين؟

أعلن مصرف الرافدين، أن التقديم على السلف بدأ من يوم 7 أبريل 2025، ناهيك عن أن ذلك يتضمن تحديث البيانات عبر أفرع شركة كي كارد للمستسكات، مؤكدًا أن العميل يقوم بتقديم طلب الحصول على السلفة والقيمة الراغب صرفها مع تقديم المستمسكات المطلوبة والسارية.